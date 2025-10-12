I bambini diversamente abili nel mirino del sindaco di Como Rapinese | Studiano nelle stanze dei cucù
Como, 12 ottobre 2025 – Nella città più turistica della Lombardia tra un po’ ci saranno più hotel di lusso che scuole. Fosse per il Comune sarebbe già da tempo così, la scure della razionalizzazione da un paio d’anni a questa parte si è abbattuta sugli istituti, materne e asili nido compresi, ritenuti più inefficienti e se alla fine qualcuno è riuscito a scamparla il merito va ai genitori che si sono messi di traverso, pagando di tasca propria i ricorsi al Tar. 08-07-2020 COMO DON GIUSTO DELLA VALLE SACERDOTE PRETE CHE SEGUE I MIGRANTI E SANZATETTO SENZA FISSA DIMORA FOTO FABRIZIO CUSA CELL 335 6855682 fabriziocusa@gmail. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: bambini - diversamente
“La musica è gioia che non conosce barriere”: così Francesca Raimondi insegna ai bambini diversamente abili a suonare il violino
Oggi si parla de La Musica è Gioia su Il Giorno!! "“La musica è gioia che non conosce barriere”: così Francesca Raimondi insegna ai bambini diversamente abili a suonare il violino La maestra di musica e psicologa pavese ha fatto di una passione una missi - facebook.com Vai su Facebook
? “La musica è gioia che non conosce barriere”: così Francesca Raimondi insegna ai bambini diversamente abili a suonare il violino http://dlvr.it/TNXDLY #MusicaInclusiva #FrancescaRaimondi #Violinisti #Disabilità #DidatticaInclusiva - X Vai su X
I bambini diversamente abili nel mirino del sindaco di Como Rapinese: “Studiano nelle stanze dei cucù” - Il caso dopo le esternazioni del primo cittadino in Consiglio comunale quando aveva parlato di “scuole- Si legge su ilgiorno.it
“La musica è gioia che non conosce barriere”: così Francesca Raimondi insegna ai bambini diversamente abili a suonare il violino - Con una grande festa è stata inaugurata la nuova sede pavese di “Musica è gioia”, il progetto con il quale Francesc ... Da msn.com