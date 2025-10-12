I 5 mercatini di Natale da non perdere in Lombardia che aprono già a ottobre e novembre

Quando le giornate si accorciano e l’aria si riempie di profumo di spezie, in Lombardia la magia del Natale arriva in anticipo.Anche Como quest’anno gioca d’anticipo sullo spirito delle feste: già dal 9 ottobre in città sono comparse le prime luminarie natalizie, visibili tra via Garibaldi, via. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: mercatini - natale

Le Olimpiadi invernali "spostano" i mercatini di Natale di Verona in piazza Brà

Cervia pensa già al Natale: un mese di eventi tra pista di ghiaccio, mercatini e una 'nuova' location

Alsazia, mercatini di Natale e Parlamento Europeo

Vienna, capitale europea del Natale 6-8 dicembre 2025 ? Vivi la magia dei mercatini di Natale e l’eleganza imperiale della capitale austriaca! Passeggia lungo il Ring, ammira la Cattedrale di Santo Stefano, scopri i maestosi palazzi e rilassati tra i prof Vai su Facebook

I 5 mercatini di Natale da non perdere in Lombardia che aprono già a ottobre e novembre - Dalla Brianza al Lago di Como, passando per Milano e Varese: ecco dove la magia del Natale 2025 comincia in anticipo, tra luci, casette e profumo di vin brulé ... Come scrive quicomo.it

Luci, profumi e felicità: alcuni mercatini di Natale da non perdere in Europa - Dall’Alsazia alle Dolomiti, da Vienna a Tallinn fino alla Provenza, i mercatini di Natale raccontano un’Europa che cambia volto d’inverno. Da italiaatavola.net