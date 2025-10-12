Hojlund gol risponde a McTominay | segna anche alla Grecia VIDEO La Danimarca sta vincendo 3-0

Rasmus Hojlund va ancora in gol. Lo fa anche contro la Grecia in una partita molto importante per la qualificazione mondiale. È una partita del girone C. La partita si sta giocando (siamo nel primo tempo) e i danesi sono in vantaggio per 1-0. Chi ha segnato? Ma Hojlund ovviamente. Al 21esimo ha approfittato di uno sciagurato retropassaggio difensivo. Il centravanti del Napoli si è avventato sul pallone e con un tocco leggero ne ha deviato quanto basta la traiettoria per battere il portiere Vlachodimos. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

