Rasmus Hojlund va ancora in gol. Lo fa anche contro la Grecia in una partita molto importante per la qualificazione mondiale. È una partita del girone C. La partita si sta giocando (siamo nel primo tempo) e i danesi sono in vantaggio per 1-0. Chi ha segnato? Ma Hojlund ovviamente. Al 21esimo ha approfittato di uno sciagurato retropassaggio difensivo. Il centravanti del Napoli si è avventato sul pallone e con un tocco leggero ne ha deviato quanto basta la traiettoria per battere il portiere Vlachodimos. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Hojlund gol, risponde a McTominay: segna anche alla Grecia (VIDEO). La Danimarca sta vincendo 3-0