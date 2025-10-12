Hojlund continua a brillare | l’ex obiettivo del mercato Juventus ancora a segno con la Danimarca quel dato di ottobre è spaventoso!

Juventusnews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hojlund non si ferma più: l’ex obiettivo della Juve a segno anche contro la Grecia, l’attaccante del Napoli sta vivendo un momento di forma pazzesco. Un rimpianto che, a ogni gol, si fa sempre più grande.  Rasmus Hojlund, l’attaccante danese che in passato era stato a lungo accostato alla  Juventus, continua a segnare a raffica, confermandosi uno dei centravanti più in forma del panorama europeo. Anche questa sera, con la maglia della sua  Danimarca, non ha tradito le attese, trovando ancora una volta la via della rete. Hojlund Juve: un momento di forma strepitoso. Nella sfida di questa sera, vinta dalla  Danimarca  per 3-1 contro la  Grecia  e valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, l’attaccante del  Napoli  ha messo la sua firma sul tabellino, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della sua nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

hojlund continua a brillare l8217ex obiettivo del mercato juventus ancora a segno con la danimarca quel dato di ottobre 232 spaventoso

© Juventusnews24.com - Hojlund continua a brillare: l’ex obiettivo del mercato Juventus ancora a segno con la Danimarca, quel dato di ottobre è spaventoso!

In questa notizia si parla di: hojlund - continua

Hojlund Juve: il Napoli continua il pressing, c’è un doppio fronte da seguire per il centravanti danese in azzurro. Ecco a che punto siamo nell’operazione

Adams e McTominay trascinano la Scozia. Hojlund a segno nel tris Danimarca - Jakic approfitta di un assist di Modric per aprire l'incontro, Bulatovic prende due gialli nel giro di ... Da tuttosport.com

Hojlund-gol con la Danimarca. Adams stende la Bielorussia, poker della Croazia - La Svizzera ha pochi problemi contro la Slovenia e resta in vetta al gruppo B. Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Hojlund Continua Brillare L8217ex