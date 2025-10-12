Hojlund non si ferma più: l’ex obiettivo della Juve a segno anche contro la Grecia, l’attaccante del Napoli sta vivendo un momento di forma pazzesco. Un rimpianto che, a ogni gol, si fa sempre più grande. Rasmus Hojlund, l’attaccante danese che in passato era stato a lungo accostato alla Juventus, continua a segnare a raffica, confermandosi uno dei centravanti più in forma del panorama europeo. Anche questa sera, con la maglia della sua Danimarca, non ha tradito le attese, trovando ancora una volta la via della rete. Hojlund Juve: un momento di forma strepitoso. Nella sfida di questa sera, vinta dalla Danimarca per 3-1 contro la Grecia e valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, l’attaccante del Napoli ha messo la sua firma sul tabellino, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della sua nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Hojlund continua a brillare: l'ex obiettivo del mercato Juventus ancora a segno con la Danimarca, quel dato di ottobre è spaventoso!