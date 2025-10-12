Hojlund come Gonzalo Higuaín anche meglio Il grande colpo finanziario e politico del Napoli

Rasmus Hojlund come Gonzalo Higuaín (anzi, anche meglio). Per capire quanto sia stato e quanto sia importante l’acquisto di Rasmus Hojlund, bisogna guardare alla storia recente del Napoli. Al fatto che, se circoscriviamo l’analisi all’era-De Laurentiis, scopriamo che la squadra azzurra non aveva mai comprato un attaccante da un top club europeo. Gli unici affari assimilabili all’acquisto di Hojlund, infatti, sono quelli relativi a Romelu Lukaku (arrivato dal Chelsea nell’estate 2024) e a Gonzalo Higuaín (preso dal Real Madrid nell’estate 2013). Il punto è che ci sono delle differenze abbastanza semplici da cogliere: Lukaku si è trasferito a Napoli a 31 anni compiuti, Higuaín andava invece per i 26. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

