Hockey pista | il turno iniziale della Serie A1 vede esultare Valdagno Sarzana Follonica e Viareggio
Dopo il rocambolesco 4-4 di ieri fra Monza e Bassano, la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista ha mandato in scena altre 4 partite nel turno inaugurale di una stagione che si preannuncia molto intensa. Pesante vittoria esterna per 3-4 del Valdagno, che la spunta sul campo del Giovinazzo grazie a un Honorio scatenato e autore di tutti i gol dei veneti. Affermazione interna per 3-1 del Sarzana: i liguri battono il Forte dei Marmi, con Borsi e De Rinaldis a fare la voce grossa per i rossoneri. Altre due gare, sempre con un blitz lontano da casa e un hurrà domestico: il 3-5 del Follonica sulla pista del Breganze, benissimo Fantozzi e Vega, e il 3-2 del Viareggio nel derby toscano tiratissimo contro il Grosseto, deciso da D'Anna, Ambrosio e Torner.
Hockey su pista. L’Amatori allestisce la nuova rosa. Ma rischia di perdere Moncalieri
Hockey pista: ufficiali i gruppi preliminari dell’Italia maschile e femminile agli Europei 2025
Anche Novara in lutto per la scomparsa di Mario Aguero, leggenda dell'hockey su pista
