Ho visto Emanuela Orlandi sul volo per Londra | il memoriale del falso Baioni e i riscontri dell’ex maresciallo Dioguardi sulla pista che porta nel Regno Unito
Era l’autunno del 2022 quando un uomo contattò Pietro Orlandi. Gli disse di chiamarsi Vittorio Baioni, presentandosi, com’è stato appurato, con un nome falso al fratello della cittadina vaticana inspiegabilmente scomparsa il 22 giugno del 1983. L’audizione. Di poche ore fa è la notizia che il vero Vittorio Baioni è stato convocato per giovedì davanti alla commissione parlamentare di inchiesta che indaga sui casi Orlandi-Gregori per cercare almeno di capire se c’è una ragione oppure no, per cui quell’anonimo interlocutore l’abbia tirato in ballo (facendo il suo nome) in uno dei misteri più oscuri della storia d’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Emanuela Orlandi e la pista della Banda della Magliana: “Poteva anche essere vero”, la risposta di Don Vergari alla commissione parlamentare sulla telefonata a “Chi l’ha visto?” Questa sera alle 21:20 in diretta su #Rai3 con Federica Sciarelli - facebook.com Vai su Facebook
“Ho visto Emanuela Orlandi sul volo per Londra”: il memoriale del falso Baioni e i riscontri dell’ex maresciallo Dioguardi sulla pista che porta nel Regno Unito - Il nome di Baioni fu usato da un anonimo che nel 2022 raccontò a Pietro Orlandi di aver partecipato al rapimento della sorella ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Emanuela Orlandi, le dichiarazioni in esclusiva del fratello Pietro dopo l’audizione: “C’è chi rema contro, abbiamo chiesto di consultare i diari di Carlo Azelio Ciampi” - Il fratello di Emanuela dopo l'audizione in commissione rivela nuove piste e chiede di consultare i diari di Ciampi ... ilfattoquotidiano.it scrive