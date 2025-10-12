ho Mobile ottobre 2025 | le migliori offerte 5G e le tariffe più convenienti dell’anno
Le offerte ho Mobile 2025 portano con sé il 5G, più Giga e ancora più convenienza. Con piani a partire da 6,95€ al mese, l’operatore virtuale su rete Vodafone punta tutto su semplicità, trasparenza e velocità. Disponibili anche eSIM e offerte per la casa, ho. Mobile continua a distinguersi per chiarezza e assistenza 100% italiana. Nata nel 2018 come operatore virtuale del gruppo Vodafone Italia (oggi sotto l’egida di Swisscom attraverso Fastweb), ho Mobile si è imposta come una delle alternative più affidabili e trasparenti sul mercato italiano. Il suo successo si deve a una formula semplice ma efficace: tariffe chiare, zero costi nascosti e, dalla sua nascita, nessuna rimodulazione. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
