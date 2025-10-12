Ho lo sfratto tra 15 giorni devo lasciare la mia casa Non ho più nulla ho perso tutto | i soldi il mio compagno mia mamma | Michela Miti in lacrime a Verissimo
È una confessione lucida e dolorosa, quella che l'attrice Michela Miti, 62 anni, ha affidato al salotto di " Verissimo " nella puntata di oggi, sabato 11 ottobre. Un racconto che parte da una crisi profonda e arriva a un presente di estrema difficoltà, segnato da un avviso di sfratto esecutivo. " La mia vita è precipitata, è stato un anno difficile", ha esordito. Tutto, ha spiegato, è iniziato con la scomparsa del suo compagno, lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua:. "È stata la prima batosta, spaventosa", ha raccontato. Un dolore che ha innescato una spirale negativa. "La sua famiglia mi ha mandato via dalla casa in cui vivevamo.
