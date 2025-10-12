Ho lasciato Napoli perché De Laurentiis aveva preso il sopravvento | la confessione di Luciano Spalletti

L’amore ricevuto da Napoli, poi la rottura per le “prepotenze” di Aurelio De Laurentiis. Luciano Spalletti torna a parlare dei motivi del suo addio al Napoli, dopo aver conquistato lo scudetto nel 2023. “Per me era diventato difficile perché il presidente aveva preso il sopravvento, non mi ha mai parlato di un rinnovo o di un qualsiasi regalo per far vedere che mi voleva bene – spiega Spalletti – Ha agito in modo prepotente con la prelazione sul rinnovo e ho deciso di non rimanere, anche a costo di non poter allenare come da contratto. L’anno dopo ha creduto di poter gestire la situazione da solo, è andata com’è andata e ha dovuto scegliere un altro allenatore forte, che avesse la personalità che Napoli richiede”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho lasciato Napoli perché De Laurentiis aveva preso il sopravvento”: la confessione di Luciano Spalletti

