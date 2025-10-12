Ho fatto catturare i colpevoli condanna ingiusta ma la Cassazione dice no alla revisione del processo per l' omicidio Moracci
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Claudio Lupi, il 53enne originario di Monterotondo condannato a 18 anni di reclusione per i reati di rapina aggravata, omicidio preterintenzionale e sequestro di persona. La decisione conferma così l'ordinanza con cui la Corte d'appello. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
