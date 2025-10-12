Hjulmand Juve può riaccendersi a gennaio? Attenzione a quella big inglese può offrire 60 milioni di euro allo Sporting | tutte le novità

Juventusnews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hjulmand Juve, si infiamma il duello di mercato: i Red Devils preparano l’assalto per gennaio, forti del legame tra il danese e il tecnico Amorim. Un obiettivo di mercato che si fa sempre più complicato, una corsa che rischia di diventare proibitiva. La  Juventus continua a sognare  Morten Hjulmand  per il suo centrocampo, ma dall’Inghilterra arriva la notizia di un’offensiva che potrebbe tagliare fuori i bianconeri. Come riportato dal portale spagnolo  Fichajes.net, il  Manchester United  sarebbe pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro per il regista danese già a gennaio. Hjulmand Juve: la concorrenza dello United e la posizione dello Sporting. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

hjulmand juve pu242 riaccendersi a gennaio attenzione a quella big inglese pu242 offrire 60 milioni di euro allo sporting tutte le novit224

© Juventusnews24.com - Hjulmand Juve può riaccendersi a gennaio? Attenzione a quella big inglese, può offrire 60 milioni di euro allo Sporting: tutte le novità

In questa notizia si parla di: hjulmand - juve

Ultimissime Juve LIVE: ripresi i contatti col PSG per Kolo Muani, nuovi contatti con Hjulmand

Hjulmand Juve, contatti continui e apertura decisiva del centrocampista! Dalla trattativa con lo Sporting al piano dei bianconeri: tutto quello che c’è da sapere

Ultimissime Juve LIVE: Mbangula vola al Werder Brema, Hjulmand rimane l’obiettivo principale a centrocampo

hjulmand juve pu242 riaccendersiHjulmand Juve può riaccendersi a gennaio? Attenzione a quella big inglese, può offrire 60 milioni di euro allo Sporting: tutte le novità - Hjulmand Juve, si infiamma il duello di mercato: i Red Devils preparano l’assalto per gennaio, forti del legame tra il danese e il tecnico Amorim Un obiettivo di mercato che si fa sempre più ... Segnala juventusnews24.com

Juve, caccia al centrocampista: idea Milinkovic, suggestione Tonali, sogno Hjulmand - La Juventus guarda già al futuro con un obiettivo chiaro in testa: rinforzare il centrocampo con un innesto di livello internazionale. it.blastingnews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Hjulmand Juve Pu242 Riaccendersi