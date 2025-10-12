Hjulmand Juve può riaccendersi a gennaio? Attenzione a quella big inglese può offrire 60 milioni di euro allo Sporting | tutte le novità
Hjulmand Juve, si infiamma il duello di mercato: i Red Devils preparano l’assalto per gennaio, forti del legame tra il danese e il tecnico Amorim. Un obiettivo di mercato che si fa sempre più complicato, una corsa che rischia di diventare proibitiva. La Juventus continua a sognare Morten Hjulmand per il suo centrocampo, ma dall’Inghilterra arriva la notizia di un’offensiva che potrebbe tagliare fuori i bianconeri. Come riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, il Manchester United sarebbe pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro per il regista danese già a gennaio. Hjulmand Juve: la concorrenza dello United e la posizione dello Sporting. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
