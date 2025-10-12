Henrikh Mkhitaryan | un fenomeno internazionale Rivivi l' evento integrale

Dal Teatro Sociale con Henrikh Mkhitaryan. Calciatore armeno, nato nel 1989, centrocampista dell’Inter, noto per tecnica, visione di gioco e versatilità. Conduce Filippo Conticello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Henrikh Mkhitaryan: un fenomeno internazionale. Rivivi l'evento integrale

In questa notizia si parla di: henrikh - mkhitaryan

Libro Mkhitaryan, Alciato racconta: «Aiutare a scriverlo è stato un privilegio, una persona speciale a cui ho imparato a volere molto bene. C’è tutto Henrikh!» – FOTO

Rompipallone.it. . Tra gli ospiti a "Il Festival dello Sport" di Trento c'è anche Henrikh Mkhitaryan Il centrocampista dell'Inter ha cercato di dare una spiegazione alla debacle dei nerazzurri nella finale di Champions League persa contro il PSG #Mkhitaryan - facebook.com Vai su Facebook

Henrikh #Mkhitaryan si racconta nel suo nuovo libro "La mia vita sempre al centro" L'armeno ha svelato un aneddoto legato al suo addio all'#AsRoma: "#Ausilio mi voleva già l'anno precedente ma l'#Inter doveva prima cedere #Hakimi e #Lukaku. Preferì - X Vai su X

LIVE - Mkhitaryan: "A 36 anni mi diverto ancora a giocare come un ragazzino. Su Lucescu, Mourinho e Raiola..." - C'è anche Henrikh Mkhitaryan tra i numerosi protagonisti dell'ultima giornata del Festival dello Sport di Trento. Segnala msn.com

LIVE - Mkhitaryan: "Sono grato a Lucescu, mi ha voluto fortemente. Somiglianze con Chivu? Il calcio è cambiato" - C'è anche Henrikh Mkhitaryan tra i numerosi protagonisti dell'ultima giornata del Festival dello Sport di Trento. fcinternews.it scrive