Henrikh Mkhitaryan | un fenomeno internazionale Rivivi l' evento integrale

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Teatro Sociale con Henrikh Mkhitaryan. Calciatore armeno, nato nel 1989, centrocampista dell’Inter, noto per tecnica, visione di gioco e versatilità. Conduce Filippo Conticello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

henrikh mkhitaryan un fenomeno internazionale rivivi l evento integrale

© Gazzetta.it - Henrikh Mkhitaryan: un fenomeno internazionale. Rivivi l'evento integrale

In questa notizia si parla di: henrikh - mkhitaryan

Libro Mkhitaryan, Alciato racconta: «Aiutare a scriverlo è stato un privilegio, una persona speciale a cui ho imparato a volere molto bene. C’è tutto Henrikh!» – FOTO

henrikh mkhitaryan fenomeno internazionaleLIVE - Mkhitaryan: "A 36 anni mi diverto ancora a giocare come un ragazzino. Su Lucescu, Mourinho e Raiola..." - C'è anche Henrikh Mkhitaryan tra i numerosi protagonisti dell'ultima giornata del Festival dello Sport di Trento. Segnala msn.com

henrikh mkhitaryan fenomeno internazionaleLIVE - Mkhitaryan: "Sono grato a Lucescu, mi ha voluto fortemente. Somiglianze con Chivu? Il calcio è cambiato" - C'è anche Henrikh Mkhitaryan tra i numerosi protagonisti dell'ultima giornata del Festival dello Sport di Trento. fcinternews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Henrikh Mkhitaryan Fenomeno Internazionale