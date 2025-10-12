Hauser senza i 2Cellos | Io ribelle del violoncello ho conquistato il mondo

Ilgiorno.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rebel rebel. Anche senza le ambiguità sessuali del “ribelle” tratteggiato da Bowie in una delle sue canzoni più famose, Stjepan Hauser, per il mondo dello showbiz semplicemente Hauser, si ritrova abbastanza nella figura dell’adorabile vagabondo insofferente alle convenzioni e alle mode di quel brano. Abiti di gran taglio e videoclip popolati di procaci fanciulle tagliano addosso al violoncellista croato i panni della popstar glamour che non difetta certo d’autostima. Fra poco più di un mese, il 18 novembre, il cammino del suo The Rebel Is Back Tour incrocia le gradinate del Forum di Assago, ma ultimamente lui l’Italia l’ha frequentata abbastanza, per una serie di eventi televisivi e per caldeggiare le fortune del nuovo album “Cinema”, con la coscienza che pure la sua vita è un film. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

hauser senza i 2cellos io ribelle del violoncello ho conquistato il mondo

© Ilgiorno.it - Hauser senza i 2Cellos: "Io, ribelle del violoncello ho conquistato il mondo"

In questa notizia si parla di: hauser - 2cellos

hauser senza 2cellos ioHauser senza i 2Cellos: "Io, ribelle del violoncello ho conquistato il mondo" - Il musicista croato si prepara al concerto evento del Forum di Assago "Ho sunato per il Papa e la regina, con Bocelli, Tozzi e i Red Hot Chili Peppers . Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Hauser Senza 2cellos Io