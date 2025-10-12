Hamas si sfila dal governo di Gaza | tregua e scambi al via
Hamas fa sapere che non tornerà a governare Gaza e, mentre la tregua regge, i leader mondiali convergono su Sharm el-Sheikh per blindare l’intesa. Domani è attesa la liberazione dei primi ostaggi e la firma del piano in una cerimonia presieduta da Donald Trump e Abdel Fattah al-Sisi, con l’assenza dei protagonisti del conflitto. Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
La naziStella televisiva e dei teatri di sinistra Albanese ha sdoganato anche questo. Lo striscione che inneggia all'eccidio nazista di Hamas sfila placido fra decine di migliaia di giovani e meno giovani innocenti. Ma il confine fra innocenza e indifferenza si è s
Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/gaza-lunedi-sharm-el-sheik-firma-dell-accordo-israele-hamas-ecco-chi-ci-sara-AHhdRW7C #MedioOriente #Gaza #Israele #Hamas
Gaza, Hamas "ha rinunciato al controllo della Striscia" - Le dichiarazioni di una fonte del movimento vicina ai negoziati, in attesa della firma di domani con Trump a Sharm ... Lo riporta msn.com
Detenuti e disarmo: Hamas alza il tiro. Scontro tra i leader e rischio caos a Gaza - Via alle scarcerazioni: "Israele cambia 100 nomi, ci dia Barghouti. Come scrive msn.com