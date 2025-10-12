Hamas si sfila dal governo di Gaza | tregua e scambi al via

Sbircialanotizia.it | 12 ott 2025

Hamas fa sapere che non tornerà a governare Gaza e, mentre la tregua regge, i leader mondiali convergono su Sharm el-Sheikh per blindare l’intesa. Domani è attesa la liberazione dei primi ostaggi e la firma del piano in una cerimonia presieduta da Donald Trump e Abdel Fattah al-Sisi, con l’assenza dei protagonisti del conflitto. Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

