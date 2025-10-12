Hamas rinuncia al controllo di Gaza | Non governerà più la Striscia
Hamas non governerà più la Striscia di Gaza. Dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco, una fonte del movimento vicina ai negoziati lo ha confermato all’agenzia Afp, parlando di una svolta storica che chiude un capitolo lungo diciassette anni. “Per Hamas, il governo della Striscia di Gaza è una questione definita. Hamas non parteciperà in alcun modo alla transizione, e questo significa che ha rinunciato al controllo della Striscia di Gaza. Ma rimane un elemento fondamentale della società palestinese”, ha spiegato la fonte, delineando un futuro in cui il movimento islamista non avrà più potere politico diretto ma conserverà un ruolo sociale e identitario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
