Hamas | rilascio ostaggi inizia lunedì

Servizitelevideo.rai.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

0.09 Il rilascio dei 48 ostaggi detenuti dai militanti palestinesi a Gaza inizierà lunedì mattina. Lo ha detto un funzionario di Hamas in un'intervista alla Afp. "In base al l'accordo firmato, lo scambio di prigionieri inizierà lunedì mattina come concordato e non ci sono nuovi sviluppi a riguardo", ha dichiarato l'alto funzionario di Hamas, Osama Hamdan. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: hamas - rilascio

Hamas apre all’accordo sul rilascio degli ostaggi. Ma il ministro israeliano deride il leader di Fatah

Gaza, Hamas accetta proposta cessate il fuoco di 60 giorni: rilascio 10 ostaggi israeliani in cambio di sblocco aiuti, Tel Aviv continua a occupare

L'esercito israeliano: "Ospedale Nasser attaccato per colpire telecamera ritenuta di Hamas" | In migliaia in piazza a Tel Aviv per chiedere tregua a Gaza e accordo sul rilascio degli ostaggi

hamas rilascio ostaggi iniziaHamas, rilascio degli ostaggi inizierà lunedì mattina - Il rilascio dei 48 ostaggi detenuti dai militanti palestinesi a Gaza inizierà lunedì mattina. Riporta ansa.it

hamas rilascio ostaggi iniziaSi accelera sul rilascio degli ostaggi, ma Hamas "torna" a Gaza e non depone le armi - Intanto l’inviato di Trump, Steve Witkoff, è arrivato in Israele, mentre Hamas ha fatto sapere che non parteciperà alla ... Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Rilascio Ostaggi Inizia