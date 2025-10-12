Hamas rilascerà gli ostaggi Poi l' incontro con Donald Trump a Gerusalemme
Attesa in Israele per il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas. Il governo ha affermato di aspettarsi che liberati lunedì mattina e ha, inoltre, annunciato che si sta preparando a riconsegnare in cambio duemila detenuti palestinesi, la fase cruciale dell'accordo di pace che potrebbe porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. “Ci aspettiamo che tutti i nostri 20 ostaggi ancora vivi vengano rilasciati insieme in una sola volta alla Croce Rossa e trasportati su sei-sette veicoli", ha dichiarato il portavoce dell'esecutivo israeliano Shosh Bedrosian. Gli ostaggi saranno poi condotti in una base militare per riabbracciare famiglie oppure in ospedale se necessario. 🔗 Leggi su Iltempo.it
