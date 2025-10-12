Hamas rilascerà gli ostaggi Poi l' incontro con Donald Trump a Gerusalemme

Iltempo.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attesa in Israele per il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas. Il governo ha affermato di aspettarsi che liberati lunedì mattina e ha, inoltre, annunciato che si sta preparando a riconsegnare in cambio duemila detenuti palestinesi, la fase cruciale dell'accordo di pace che potrebbe porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. “Ci aspettiamo che tutti i nostri 20 ostaggi ancora vivi vengano rilasciati insieme in una sola volta alla Croce Rossa e trasportati su sei-sette veicoli", ha dichiarato il portavoce dell'esecutivo israeliano Shosh Bedrosian. Gli ostaggi saranno poi condotti in una base militare per riabbracciare famiglie oppure in ospedale se necessario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

hamas rilascer224 gli ostaggi poi l incontro con donald trump a gerusalemme

© Iltempo.it - Hamas rilascerà gli ostaggi. Poi l'incontro con Donald Trump a Gerusalemme

In questa notizia si parla di: hamas - rilascer

Media: "Hamas potrebbe liberare gli ostaggi già stasera". Netanyahu: "Noi siamo pronti" - Terzo giorno di tregua, aiuti e profughi rientrano a Gaza City in macerie. Da msn.com

Trump, 'Hamas rilasci ostaggi, usarli come scudo è atrocità' - "Ho appena letto delle notizie sul fatto che Hamas ha sposato gli ostaggi in superficie per usarli come scudi umani ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Hamas Rilascer224 Ostaggi Incontro