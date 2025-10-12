Hamas potrebbe liberare gli ostaggi prima del previsto
Gli ostaggi israeliani potrebbero essere rilasciati già nella serata di domenica 12 ottobre 2025. Inizialmente un funzionario di Hamas aveva detto all’ Afp che la liberazione sarebbe avvenuta lunedì mattina ma, secondo il Wall Street Journal che cita fonti informate, il gruppo terroristico sarebbe pronto a procedere anche prima. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha riferito che «Israele è pronta e preparata ad accogliere immediatamente tutti i nostri ostaggi». Si tratta in totale di 20 persone vive e 28 cadaveri. Anche se non c’è ancora una conferma ufficiale di un’eventuale accelerazione dei tempi, i media citano funzionari israeliani che confermano quanto scritto dal Wsj. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: hamas - potrebbe
Netanyahu: “La guerra potrebbe finire oggi. Non vogliamo occupare Gaza, ma liberarla da Hamas”
Israele entra a Gaza City, Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani». I familiari: «Potrebbe essere la loro ultima notte»
Intelligence in allerta: Hamas potrebbe trasferire il suo quartier generale davanti alle coste dell’Italia
Radio1 Rai. . Domani in Egitto l'ufficializzazione dell'accordo di pace. Attesa in Israele per il rilascio delle persone ancora nelle mani di Hamas, che potrebbe partire già stanotte. Ieri, a Tel Aviv, applausi per Witkoff, Kushner e Ivanka Trump. Fischi quando l'in - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza Il rilascio dei 48 #ostaggi ancora in mano ad Hamas (20 vivi) potrebbe iniziare nella notte tra domenica e lunedì, in località diverse, così che avvenga prima dell'arrivo di Trump in Israele. Lo dice la CNN che ricorda il termine ultimo stabilito: lunedì alle - X Vai su X
Israele: "Hamas potrebbe liberare ostaggi già stasera". Netanyahu: "Noi siamo pronti" - Israele: "Hamas potrebbe liberare ostaggi già stasera" Il viceministro degli Esteri israeliano, Sharren Haskel, ha affermato a Sky News che Hamas potrebbe iniziare a liberare gli ostaggi già stasera. Segnala msn.com
Gaza, Hamas apre sugli ostaggi: "Forse rilasciati oggi" - Intanto tensioni interne israeliane sui detenuti da liberare, Hamas promette che non governerà la Striscia e Katz annuncia la distruzione dei tunnel ... msn.com scrive