Gli ostaggi israeliani potrebbero essere rilasciati già nella serata di domenica 12 ottobre 2025. Inizialmente un funzionario di Hamas aveva detto all’ Afp che la liberazione sarebbe avvenuta lunedì mattina ma, secondo il Wall Street Journal che cita fonti informate, il gruppo terroristico sarebbe pronto a procedere anche prima. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha riferito che «Israele è pronta e preparata ad accogliere immediatamente tutti i nostri ostaggi». Si tratta in totale di 20 persone vive e 28 cadaveri. Anche se non c’è ancora una conferma ufficiale di un’eventuale accelerazione dei tempi, i media citano funzionari israeliani che confermano quanto scritto dal Wsj. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Hamas potrebbe liberare gli ostaggi prima del previsto