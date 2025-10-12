Hamas | ostaggi trasferiti in tre luoghi

21.00 Una fonte di Hamas ha riferito ad Al Jazeera che il gruppo palestinese ha trasferito gli ostaggi in tre località di Gaza in preparazione della loro consegna alla Croce Rossa.La fonte,che ha voluto mantenere l'anonimato, ha detto che una delegazione di Hamas incontrerà stanotte il Circ per concordare un meccanismo per la consegna dei rapiti. Hamas inoltre è in stretto contatto con i paesi mediatori per definire l'elenco dei prigionieri palestinesi previsti per lo scambio. I mediatori stanno ancora lavorando per quello definitivo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

