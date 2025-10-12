Hamas | Il rilascio degli ostaggi inizierà lunedì mattina

Metropolitanmagazine.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rilascio  degli ostaggi israeliani   ancora nella  Striscia di Gaza  dovrebbe avvenire lunedì mattina. A sostenerlo è un alto funzionario di Hamas parlando con l’Afp. “In base all’accordo firmato,  lo scambio di prigionieri inizierà lunedì mattina  come concordato e non ci sono nuovi sviluppi al riguardo”, ha  dichiarato  Osama Hamdan  in un’intervista all’Afp. Dopo il ritorno dei prigionieri da Gaza,  Israele procederà al rilascio di circa 2.000 detenuti palestinesi  dalle sue prigioni, secondo i  termini della prima fase dell’accordo di cessate il fuoco firmato  dalle due parti con la mediazione degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

hamas il rilascio degli ostaggi inizier224 luned236 mattina

© Metropolitanmagazine.it - Hamas: “Il rilascio degli ostaggi inizierà lunedì mattina”

In questa notizia si parla di: hamas - rilascio

Hamas apre all’accordo sul rilascio degli ostaggi. Ma il ministro israeliano deride il leader di Fatah

Gaza, Hamas accetta proposta cessate il fuoco di 60 giorni: rilascio 10 ostaggi israeliani in cambio di sblocco aiuti, Tel Aviv continua a occupare

L'esercito israeliano: "Ospedale Nasser attaccato per colpire telecamera ritenuta di Hamas" | In migliaia in piazza a Tel Aviv per chiedere tregua a Gaza e accordo sul rilascio degli ostaggi

hamas rilascio ostaggi inizier224Hamas, rilascio degli ostaggi inizierà lunedì mattina - Il rilascio dei 48 ostaggi detenuti dai militanti palestinesi a Gaza inizierà lunedì mattina. ansa.it scrive

hamas rilascio ostaggi inizier224Si accelera sul rilascio degli ostaggi, ma Hamas "torna" a Gaza e non depone le armi - Intanto l’inviato di Trump, Steve Witkoff, è arrivato in Israele, mentre Hamas ha fatto sapere che non parteciperà alla ... Scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Rilascio Ostaggi Inizier224