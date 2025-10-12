Hamas | Il rilascio degli ostaggi inizierà lunedì mattina

Il rilascio degli ostaggi israeliani ancora nella Striscia di Gaza dovrebbe avvenire lunedì mattina. A sostenerlo è un alto funzionario di Hamas parlando con l’Afp. “In base all’accordo firmato, lo scambio di prigionieri inizierà lunedì mattina come concordato e non ci sono nuovi sviluppi al riguardo”, ha dichiarato Osama Hamdan in un’intervista all’Afp. Dopo il ritorno dei prigionieri da Gaza, Israele procederà al rilascio di circa 2.000 detenuti palestinesi dalle sue prigioni, secondo i termini della prima fase dell’accordo di cessate il fuoco firmato dalle due parti con la mediazione degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Hamas: “Il rilascio degli ostaggi inizierà lunedì mattina”

