Hamas | Il rilascio degli ostaggi inizierà lunedì | Israele | dopo loro ritorno distruggeremo tutti i tunnel | I camion con gli aiuti entrano a Gaza |

Tgcom24.mediaset.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la tregua già rientrati 500mila palestinesi. I fondamentalisti frenano sulla "tutela straniera" e sul disarmo totale: "Assurdo pensare che lasceremo la Striscia". Si ipotizza il coinvolgimento del genio militare italiano per lo sminamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

hamas il rilascio degli ostaggi inizier224 luned236 israele dopo loro ritorno distruggeremo tutti i tunnel i camion con gli aiuti entrano a gaza

© Tgcom24.mediaset.it - Hamas: "Il rilascio degli ostaggi inizierà lunedì" | Israele: dopo loro ritorno distruggeremo tutti i tunnel | I camion con gli aiuti entrano a Gaza |

In questa notizia si parla di: hamas - rilascio

Hamas apre all’accordo sul rilascio degli ostaggi. Ma il ministro israeliano deride il leader di Fatah

Gaza, Hamas accetta proposta cessate il fuoco di 60 giorni: rilascio 10 ostaggi israeliani in cambio di sblocco aiuti, Tel Aviv continua a occupare

L'esercito israeliano: "Ospedale Nasser attaccato per colpire telecamera ritenuta di Hamas" | In migliaia in piazza a Tel Aviv per chiedere tregua a Gaza e accordo sul rilascio degli ostaggi

hamas rilascio ostaggi inizier224Si accelera sul rilascio degli ostaggi, ma Hamas "torna" a Gaza e non depone le armi - Intanto l’inviato di Trump, Steve Witkoff, è arrivato in Israele, mentre Hamas ha fatto sapere che non parteciperà alla ... Da today.it

hamas rilascio ostaggi inizier224Un rappresentante di Hamas ha detto ad AFP che il rilascio degli ostaggi avverrà lunedì mattina - Sabato Osama Hamdan, un importante funzionario di Hamas in Libano, ha detto in un’intervista all’agenzia di stampa AFP che il rilascio degli ostaggi e la loro consegna a Israele avverrà lunedì mattina ... Lo riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Rilascio Ostaggi Inizier224