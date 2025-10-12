Osama Hamdan, un funzionario di Hamas, ha affermato in un’intervista all’Afp che il rilascio degli ostaggi israeliani inizierà lunedì mattina. In base all’accordo di pace, la liberazione deve avvenire entro 72 ore dall’inizio del cessate il fuoco, cominciato alle 11 di venerdi 10 ottobre. Il gruppo ha quindi tempo fino alle 11 di lunedì per riconsegnare gli ostaggi (20 persone vive e i cadaveri di altre 28 persone). In cambio, Israele libererà 250 prigionieri palestinesi di massima sicurezza, inclusi cioè gli ergastolani. Sabato le autorità hanno iniziato a trasferirne alcuni nel penitenziario di Ketziot (quelli che saranno poi rilasciati a Gaza attraverso il valico di Rafah) e altri nel carcere di Ofer (quelli che andranno in Cisgiordania). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Hamas ha detto quando inizierà a liberare gli ostaggi