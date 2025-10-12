Hamas | Completati i preparativi per il rilascio degli ostaggi Trump parte in serata per Tel Aviv

Feedpress.me | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas ha «completato i preparativi» per il rilascio degli ostaggi vivi: lo affermano fonti vicine ai negoziati ribadendo che il movimento continua a chiedere il rilascio dei leader palestinesi in cambio degli ostaggi. Il canale qatariota Al-Araby riferisce che Hamas rilascerà gli ostaggi ancora vivi domani mattina in diversi punti della Striscia di Gaza. La rete riferisce inoltre che domani sera. 🔗 Leggi su Feedpress.me

hamas completati i preparativi per il rilascio degli ostaggi trump parte in serata per tel aviv

© Feedpress.me - Hamas: "Completati i preparativi per il rilascio degli ostaggi". Trump parte in serata per Tel Aviv

In questa notizia si parla di: hamas - completati

Ostaggi,Hamas: completati i preparativi

hamas completati preparativi rilascioHamas,completati preparativi per il rilascio degli ostaggi - Hamas ha "completato i preparativi" per il rilascio degli ostaggi vivi: lo affermano fonti vicine ai negoziati ribadendo che il movimento continua a chiedere il rilascio dei leader pale ... Scrive ansa.it

hamas completati preparativi rilascioHamas: 'Completati i preparativi per il rilascio degli ostaggi'. Trump parte in serata per Tel Aviv - Le famiglie dei rapiti: 'Da mezzanotte la liberazione in diretta'. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Completati Preparativi Rilascio