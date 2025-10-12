Hamas | Completati i preparativi per il rilascio degli ostaggi Trump parte in serata per Tel Aviv
Hamas ha «completato i preparativi» per il rilascio degli ostaggi vivi: lo affermano fonti vicine ai negoziati ribadendo che il movimento continua a chiedere il rilascio dei leader palestinesi in cambio degli ostaggi. Il canale qatariota Al-Araby riferisce che Hamas rilascerà gli ostaggi ancora vivi domani mattina in diversi punti della Striscia di Gaza. La rete riferisce inoltre che domani sera. 🔗 Leggi su Feedpress.me
