Hamas cerca di riprendere il controllo Gaza e attacca i filo-Idf Obiettivo dell' accordo | Distruggere tutti i tunnel nella Striscia

Feedpress.me | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas sta cercando di riprendere il controllo delle aree di Gaza da cui si è ritirato l’Idf ed è iniziata la rappresaglia contro i gruppi accusati di aver aiutato Israele. Lo scrive il quotidiano arabo Asharq Al-Awsat. Le forze di sicurezza del governo di Hamas nella Striscia di Gaza continuano a dispiegarsi in nuove aree all’interno della Striscia, con l’obiettivo di estendere il suo controllo.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

hamas cerca riprendere controlloHamas lancia una massiccia mobilitazione delle sue forze di sicurezza per riprendere il controllo di Gaza - 000 membri sono stati richiamati in servizio con chiamate telefoniche e messaggi di testo, con l'ordine esplicito di "ripulire Gaza da fuorilegge e collaborazionisti israeliani". Scrive globalist.it

hamas cerca riprendere controlloGaza, Hamas frena sul disarmo. E richiama 7mila miliziani - Poliziotti in uniforme e pattuglie di sicurezza tornano a circolare, segno che le milizie che ... Si legge su ilmessaggero.it

