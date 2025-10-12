Hamas cerca di riprendere il controllo Gaza e attacca i filo-Idf Obiettivo dell' accordo | Distruggere tutti i tunnel nella Striscia

Hamas sta cercando di riprendere il controllo delle aree di Gaza da cui si è ritirato l’Idf ed è iniziata la rappresaglia contro i gruppi accusati di aver aiutato Israele. Lo scrive il quotidiano arabo Asharq Al-Awsat. Le forze di sicurezza del governo di Hamas nella Striscia di Gaza continuano a dispiegarsi in nuove aree all’interno della Striscia, con l’obiettivo di estendere il suo controllo.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Hamas cerca di riprendere il controllo Gaza e attacca i filo-Idf. Obiettivo dell'accordo: "Distruggere tutti i tunnel nella Striscia"

Hamas lancia una massiccia mobilitazione delle sue forze di sicurezza per riprendere il controllo di Gaza - 000 membri sono stati richiamati in servizio con chiamate telefoniche e messaggi di testo, con l'ordine esplicito di "ripulire Gaza da fuorilegge e collaborazionisti israeliani". Scrive globalist.it

