Halloween show con Karim a Ripa Teatina

Chietitoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per una notte di Halloween esplosiva a Ripa Teatina. Nella pizzeria Papà Mio Sara Eventi presenta uno spettacolo unico con uno special guest d’eccezione: Karim. L’artista, amatissimo per la sua voce e la sua presenza scenica, sarà il vero protagonista della serata del venerdì 31. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: halloween - show

Monsterland Halloween Festival a Imola, ecco i primi nomi dello show

L'horror si fa musical: "The Halloween Experience" sbarca a Rivoli con un villaggio a tema e uno show immersivo

halloween show karim ripaHalloween show con Karim a Ripa Teatina - Nella pizzeria Papà Mio Sara Eventi presenta uno spettacolo unico con uno special guest d’eccezione: Karim. Segnala chietitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Halloween Show Karim Ripa