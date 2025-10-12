Halloween show con Karim a Ripa Teatina
Tutto pronto per una notte di Halloween esplosiva a Ripa Teatina. Nella pizzeria Papà Mio Sara Eventi presenta uno spettacolo unico con uno special guest d’eccezione: Karim. L’artista, amatissimo per la sua voce e la sua presenza scenica, sarà il vero protagonista della serata del venerdì 31. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Monsterland Halloween Festival a Imola, ecco i primi nomi dello show
L'horror si fa musical: "The Halloween Experience" sbarca a Rivoli con un villaggio a tema e uno show immersivo
HALLOWEEN NIGHT Con voi anche nella notte di Halloween con: Cena / Live Show / Dj set Accompagneremo la tua cena con un live show di musica italiana tutta da cantare a squarciagola con @albi_grana Dress code consigliato: in maschera I tavoli
