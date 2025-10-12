Halloween | a Disneyland Paris i cattivi più amati di sempre sono le vere star

Panorama.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un periodo dell’anno in cui persino i cattivi hanno diritto alla cittadinanza. È iniziato il 1° ottobre e durerà fino al 2 novembre il Festival di Halloween Disney, che trasforma Disneyland Paris in un teatro di brividi rassicuranti, sia per i bambini che per i più grandi. Non è la prima volta per un parco, ma quest’anno quello francese promette di alzare la posta con «un programma che mescola brividi, risate e sorprese grazie agli incontri con i Cattivi Disney, gli straordinari spettacoli e le attrazioni da brivido», come recita il comunicato ufficiale. Zucche, fantasmi e cattivi leggendari. 🔗 Leggi su Panorama.it

halloween a disneyland paris i cattivi pi249 amati di sempre sono le vere star

© Panorama.it - Halloween: a Disneyland Paris i cattivi più amati di sempre sono le vere star

In questa notizia si parla di: halloween - disneyland

A Disneyland Paris torna il Festival di Halloween Disney

halloween disneyland paris cattiviHalloween: a Disneyland Paris i cattivi più amati di sempre sono le vere star - Cattivi Disney, attrazioni a tema, spettacoli e dolcetti per un’esperienza magica e spaventosa. Secondo panorama.it

halloween disneyland paris cattiviA Disneyland Paris torna il Festival di Halloween Disney - Il Festival di Halloween Disney è tornato a Disneyland Paris e continuerà fino al 2 novembre 2025. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Halloween Disneyland Paris Cattivi