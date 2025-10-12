haaland si mangia due rigori ma segna una tripletta

NORVEGIA 5 ISRAELE 0 NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ayer, Heggem, Moller Wolfe (77’ Bjorkan); Oscar Bobb (77’ Donnum), Berge, Berg (77’ Aasgaard); Sorloth (77’ Strand Larsen), Haaland (c), Nusa (85’ Schjelderup). All. Solbakken. ISRAELE (5-4-1): D. Peretz; Dasa (71’ Mizrahi), E. Peretz, Nachmias (32’ Baltaxa), Blorian, Revivo (dal 71’ c); Biton (71’ Baribo), Gloukh (87’ Turgeman), Abu Fani (45’ Noy), Solomon; Khalaili. All. Ben Simon. Arbitro: Marciniak (POL) Reti: 18’ Khalaili (A), 28’, 63’, 72’ Haaland, 30’ Nachmias (A) Neanche due rigori sbagliati da Haaland (nella foto), o meglio lo stesso rigore non trasformato due volte perché l’arbitro l’aveva fatto ribattere, hanno impedito la goleada che condannava in pratica l’Italia a non correre più per il primo posto, ancor prima di iniziare la partita contro l’Estonia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

