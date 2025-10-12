Haaland segna nella decima partita consecutiva risparmiando i rigori mentre la Norvegia si avvicina alla qualificazione alla Coppa del Mondo

2025-10-11 19:12:00 Ecco quanto riportato poco fa: Erling Haaland ha trovato la rete per la decima partita consecutiva tra club e nazionale dopo aver sbagliato due volte un rigore nella partita di qualificazione alla Coppa del Mondo della Norvegia contro Israele. L’attaccante del Manchester City ha segnato uno dopo l’altro due autogol mentre la Norvegia si portava in vantaggio per 3-0 nell’intervallo in una partita politicamente carica all’Ullevaal Stadion di Oslo. Tuttavia, Haaland ha visto il suo tiro dal dischetto al terzo minuto parato da Daniel Peretz prima che al prolifico attaccante venisse data una seconda possibilità quando si riteneva che il stopper degli ospiti fosse uscito dalla sua linea troppo presto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com