Ha la cocaina nelle mutande e non si ferma all' alt dei carabinieri

Napolitoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, 11 ottobre, due giovani alla guida di un'automobile hanno incrociato una pattuglia dei carabinieri nel quartiere Ponticelli, periferia est di Napoli. I due hanno pensato bene di non rispettare l'alt e di premere sul pedale dell'acceleratore. È nato, così, un inseguimento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cocaina - mutande

Sorpreso nel piazzale con le dosi di cocaina nascoste nelle mutande e 1200 euro, arrestato dai Carabinieri

Li trovano con hashish e cocaina nelle mutande. Dopo l'arresto scatta il foglio di via

Marijuana nelle mutande, cocaina ed ectasy in casa: pusher arrestato a Randazzo

Cocaina nelle mutande: arrestato - Nascondeva nelle mutande 105 grammi di cocaina il 51enne forlivese, incensurato, arrestato lo sabato pomeriggio della scorsa settimana dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Forlì. Scrive ilrestodelcarlino.it

ha cocaina mutande fermaFermato ad un posto di blocco con 205 grammi di cocaina, arrestato dalla Finanza - L'uomo, di Morano Calabro, è stato fermato dai militari della compagnia di Castrovillari nei pressi dello svincolo autostradale di Castrovillari Frascineto ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ha Cocaina Mutande Ferma