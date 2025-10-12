Guido Vianello vince alla maniera forte! KO brutale Barriere travolto Rilancio perentorio tra i massimi
Guido Vianello ha sconfitto Alexis Barriere alla maniera forte, imponendosi per ko alla quinta ripresa sul ring del Wells Fargo Center di Philadelphia (USA). Il ribattezzato The Gladiator ha giganteggiato contro l’imbattuto canadese, prendendo il controllo delle operazioni fin dalle prime battute del combattimento, trovando prontamente la misura all’avversario e alzando in maniera brutale il ritmo dei colpi con il passare dei minuti. Il 31enne laziale si è fatto sentire con il suo jab e ha messo in chiaro le cose, poi ha sfoderato la sua arma migliore: il gancio destro, violentissimo, con costanza, irrefrenabile. 🔗 Leggi su Oasport.it
