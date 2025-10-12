Guido Vianello una serata da Rocky Balboa A Philadelphia vince per ko contro Alexis Barriere
A Philadelphia, nella città che è stata di Rocky Balboa, il 31enne peso massimo Guido Vianello è tornato alla vittoria. Ha vinto un match al Wells Fargo Center contro un pugile che ha aveva un record di 12 vittorie, nessun pareggio e nessuna sconfitta, il canadese Alexis Barriere, che peraltro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
