Guido Vianello manda ko Barriere e si rilancia tra i pesi massimi | Ora voglio sfidare Joshua
Il pugile italiano Guido Vianello si rilancia nei pesi massimi grazie a una grande notte a Philadelphia: sconfigg il canadese Alexis Barriere per ko al quinto round, conquistndo la cintura Wbc Continental Americas al Wells Fargo Center. Ora il 31enne pugile romano è pronto a lanciare la sfida all’ex campione del Mondo Anthony Joshua. Con questa vittoria Vianello punta diritto ai vertici della categoria, come lui stesso ha confermato ai microfoni di Dazn: “È stato il miglior match della mia carriera. Nel mio ultimo incontro, non ero io, quindi sono tornato subito in palestra dopo una settimana. Ora voglio un grande incontro con Anthony Joshua “, ha detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Boxe, Guido Vianello si rilancia: sfiderà un canadese dopo la brutta sconfitta con Torrez
Boxe, Guido Vianello si rilancia: la sfida a Barrere per riemergere tra i pesi massimi, crocevia della carriera
Guido Vianello vince alla maniera forte! KO brutale, Barrere travolto. Rilancio perentorio tra i massimi
