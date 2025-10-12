Guida Vini d’Italia 2026 i 13 Premi Speciali assegnati dal Gambero Rosso

Il modo migliore per capire appieno la filosofia che seguiamo durante il lungo lavoro per realizzare la guida Vini d'Italia, è scoprire - oltre ai Tre Bicchieri,- i Premi Speciali,che quest'anno si arrichiscono di quello per i Giovani Produttori dell'Anno. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Guida Vini d’Italia 2026, i 13 Premi Speciali assegnati dal Gambero Rosso

In questa notizia si parla di: guida - vini

Guida ai vini del Veneto

Sei vini della Valtellina al top in Italia per la guida Untold 2026

Presentata la Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2026: i vini irpini premiati

Domenica 12 ottobre saremo a Roma per ritirare un nuovo e prestigioso riconoscimento. Il nostro ANTICO GREGORI Vernaccia di Oristano Riserva 1991 infatti si è aggiudicato il premio VINI RARI nella Guida Vini d’Italia 2026 di Gambero Rosso. Sono stati se - facebook.com Vai su Facebook

Sono i 15 vini di #Montalcino premiati con i “Tre Bicchieri”, il massimo riconoscimento dell’edizione 2026 della Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso https://montalcinonews.com/2025/10/tre-bicchieri-15-i-vini-di-montalcino-premiati/… - X Vai su X

La Sardegna delle eccellenze: tre vini rari e 17 Tre Bicchieri nella Guida 2026 del Gambero Rosso - Nella Guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso, in presentazione stamattina al convention center La Nuvola, sono 72 le cantine valutate e quasi 650 i v ... Si legge su msn.com

I migliori vini d'Italia premiati con i Tre Bicchieri 2026 del Gambero Rosso - Toscana e Piemonte sul podio per numero di vini premiati non è una notizia, ma lo è che abbiano ottenuto il riconoscimento per la prima volta un Biferno rosso in Molise, un Ribona nelle Marche e un Ci ... Scrive gamberorosso.it