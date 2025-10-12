GUIDA TV 12 OTTOBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DE LE IENE

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:45 Balene: Amiche per Sempre finale di stagione Speciale Tg1 Serie Tv Rubrica Rai2 21:00 22:45 N.C.I.S. + N.C.I.S. Origins 1ªTv La Nuova DS Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 23:10 PresaDiretta Un Giorno in Pretura Inchieste Inchieste Rete 4 21:35 01:00 Fuori dal Coro La Moglie dell’Astronauta Talk Show Film Canale 5 21:25 00:10 La Notte nel Cuore 1ªTv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:15 01:10 Le Iene American Dad! Inchieste Serie Tv La7 21:15 23:45 La Maschera di Ferro Uozzap! Cinema Film Video-Frammenti Tv8 21:30 23:25 I Delitti del BarLume R Italia’s Got Talent: Best Of R Serie Tv Talent Nove 20:30 22:45 Che Tempo Che Fa Che Tempo Che Fa: Il Tavolo Talk Show Talk Show N. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GUIDA TV 12 OTTOBRE 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DE LE IENE

