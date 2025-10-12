Guida al voto in Toscana | chi corre cosa c’è in gioco e come si vota
Urne aperte oggi e domani in Toscana per eleggere il nuovo presidente della Regione e i membri del Consiglio regionale. È una tornata elettorale dal forte valore politico nazionale, che potrebbe ridisegnare gli equilibri tra centrosinistra e centrodestra in una delle regioni simbolo del progressismo italiano. Si vota oggi, domenica 12 ottobre, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 13 ottobre, dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. I candidati e gli equilibri in campo. Tre i nomi principali sulla scheda arancione. Il presidente uscente Eugenio Giani, sostenuto dal centrosinistra con Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e liste civiche, punta alla riconferma con un messaggio di continuità su sanità, infrastrutture e sviluppo locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
