Guerreiro Juventus occasione dalla Germania per l’esterno in scadenza col Bayern Monaco | i bianconeri si sono informati e… Le ultime novità

Guerreiro Juventus, occasione dalla Germania per l’esterno: gli aggiornamenti sul futuro dell’esterno accostato ai bianconeri. Gennaio si avvicina e la Juventus ha le idee chiare: la priorità è un esterno a tutta fascia. Dopo i tentativi estivi per profili di piede destro, la dirigenza bianconera sta monitorando con grande attenzione anche la corsia mancina e, come riportato da Tuttosport, nei database del club è finito un nome di caratura internazionale: Raphaël Guerreiro. L’esterno portoghese del Bayern Monaco, classe 1993, rappresenta la classica occasione di mercato che la Juve ama cogliere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Guerreiro Juventus, occasione dalla Germania per l’esterno in scadenza col Bayern Monaco: i bianconeri si sono informati e… Le ultime novità

In questa notizia si parla di: guerreiro - juventus

Calciomercato Juventus: occasione Guerreiro a gennaio da Bayern. Che pensa a Vlahovic

Calciomercato Juventus: occasione Guerreiro a gennaio dal Bayern. Che pensa a Vlahovic

Guerreiro Juventus, intrigo di mercato col Bayern Monaco! La chiave decisiva per sbloccare l’affare può essere questo bianconero: tutti gli aggiornamenti

Esiste una possibilità di scambio a gennaio tra #Juventus e #BayernMonaco con #Vlahovic per #Guerreiro. Per ora è solo un'idea alla Continassa, da capire più in là se si potrebbe verificare. C'è la volontà di prendere un esterno di centrocampo. @OggiSport - X Vai su X

"Esiste una possibilità di scambio a gennaio tra #Juventus e Bayern Monaco con #Vlahovic per #Guerreiro. Per ora è solo un'idea alla Continassa, da capire più in là se si potrebbe verificare. C'è la volontà di prendere un esterno di centrocampo." Lo riport - facebook.com Vai su Facebook

Guerreiro Juventus, occasione dalla Germania per l’esterno in scadenza col Bayern Monaco: i bianconeri si sono informati e… Le ultime novità - Guerreiro Juventus, occasione dalla Germania per l’esterno: gli aggiornamenti sul futuro dell’esterno accostato ai bianconeri Gennaio si avvicina e la Juventus ha le idee chiare: la priorità è un este ... Lo riporta juventusnews24.com

Calciomercato Juventus: occasione Guerreiro a gennaio dal Bayern. Che pensa a Vlahovic - I bianconeri vogliono un rinforzo affidabile in fascia Con l’avvicinarsi della finestra invernale di calciomerca ... Come scrive calcionews24.com