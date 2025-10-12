Guerra Russia-Ucraina | Kiev resiste dopo 17.000 attacchi

Guerra Russia-Ucraina: la capitale si rialza, ma le ferite restano aperte. Kiev torna a vivere dopo uno dei peggiori bombardamenti dall’inizio del conflitto. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno ucraino Ihor Klymenko in un’intervista a Repubblica, confermando che la maggior parte della fornitura energetica è stata ripristinata. “Un terzo degli abitanti era senza elettricità e acqua, ma ci siamo adattati. L’economia gira, i bambini vanno a scuola, gli studenti all’università”, ha affermato. Attacchi alle centrali e blackout diffusi. L’ondata di attacchi missilistici e con droni ha colpito duramente le centrali energetiche del Paese, provocando blackout in almeno nove regioni, tra cui Kiev, Chernihiv, Odessa e Zaporizhzhia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Guerra Russia-Ucraina: Kiev resiste dopo 17.000 attacchi

