Guerra in Ucraina news L’intelligence Usa ha aiutato Kiev a colpire le raffinerie russe Russi alla porte di Kramatorsk | evacuazione
Roma, 12 ottobre 2025 - La guerra tra Ucraina e Russia si sta concentrando sugli attacchi alle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno. Mosca continua a martellare con centinaia di droni e missili contro centrali idroelettriche e raffinerie, in una settimana sono piovuti sugli impianti ucraini, e sul resto del Paese, oltre 3100 droni, 92 missili e circa 1360 bombe teleguidate di precisione, ha denunciato il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram. "La Russia continua il terrore aereo delle nostre città e comunità, intensifica gli attacchi alla nostra energia. Ieri a Kostyantynivka un bambino è stato ucciso da una bomba aerea in una chiesa ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'
Orban: Mosca ha vinto guerra in Ucraina
Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: storica stretta di mano tra i leader. Donald esulta: “Vicini ad accordo totale”. Ma non c’è alcun dettaglio
Ucraina, Zelensky sente Trump: "Se fermi la guerra a Gaza puoi fermare anche Mosca" | Focus sui missili a lungo raggio #ucraina #russia #guerra #12ottobre https://tgcom24.mediaset.it/mondo/ucraina-guerra-russia-giorno-1327-diretta-news_104538392-202 - X Vai su X
Guerra in Ucraina, in corso telefonata tra Trump e Zelensky - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina, Zelensky: "Escalation Mosca mentre mondo guarda Medio Oriente". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Zelensky: 'Escalation Mosca mentre mondo guarda Medio Oriente'. tg24.sky.it scrive
Guerra Ucraina, massiccio attacco russo nella notte su Kiev e rete energia. Mosca: raid riposta ad attacchi terroristici regime ucraino - Un «massiccio attacco» russo ha colpito nella notte Kiev e altre regioni dell'Ucraina, danneggiando la rete energetica. Lo riporta ilmattino.it