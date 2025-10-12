Roma, 12 ottobre 2025 - La guerra tra Ucraina e Russia si sta concentrando sugli attacchi alle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno. Mosca continua a martellare con centinaia di droni e missili contro centrali idroelettriche e raffinerie, in una settimana sono piovuti sugli impianti ucraini, e sul resto del Paese, oltre 3100 droni, 92 missili e circa 1360 bombe teleguidate di precisione, ha denunciato il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram. "La Russia continua il terrore aereo delle nostre città e comunità, intensifica gli attacchi alla nostra energia. Ieri a Kostyantynivka un bambino è stato ucciso da una bomba aerea in una chiesa ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Ucraina news, “L’intelligence Usa ha aiutato Kiev a colpire le raffinerie di Mosca”. Russi alle porte di Kramatorsk