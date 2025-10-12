Guerra assedio russo a Kramatorsk | Kiev ordina l' evacuazione la caduta della città avrebbe conseguenze enormi

Nelle ultime ore l?Ucraina ha ordinato l?evacuazione obbligatoria di bambini e famiglie dalla città di Kramatorsk, nello stato orientale del Donetsk, segnalando un peggioramento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra, assedio russo a Kramatorsk: Kiev ordina l'evacuazione, la caduta della città avrebbe conseguenze enormi

