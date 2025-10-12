Guerra a Gaza secondo un sondaggio Youtrend quasi un italiano su due ha simpatizzato con la Flottilla – Lo studio
In un periodo di crescente tensione internazionale, temi come Gaza, la Global Summud Flotilla e le dichiarazioni della relatrice delle Nazioni Unite, Francesca Albanese, hanno dominato le discussioni sui media, suscitando una forte reazione tra la popolazione italiana. Le piazze si sono riempite di cittadini pronti a manifestare la loro solidarietà alla causa palestinese, dando vita a una partecipazione politica che non si vedeva da molti anni. Ma quali sono, in realtà, i sentimenti e le opinioni degli italiani riguardo a questi temi così delicati e divisivi? I sondaggisti di Youtrend hanno cercato di rispondere a questa domanda, conducendo una ricerca su un campione di 1. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: guerra - gaza
Guerra a Gaza, l’esercito israeliano in riserva: dimezzato l’apporto dei volontari
Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”
Trump, 'proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele'
Hamas: "Il rilascio degli ostaggi inizierà lunedì" | I camion con gli aiuti entrano a Gaza | Gli Usa invitano l'Iran al tavolo dei negoziati #israele #guerra #gaza #12ottobre https://tgcom24.mediaset.it/mondo/israele-guerra-hamas-pace-giorno-737-diretta-news_10 - X Vai su X
#NEWS - È #tregua a #Gaza dopo 736 giorni di #guerra. Iniziato il trasferimento dei detenuti palestinesi, che saranno rilasciati da diverse prigioni. #Trump: #Hamas raduna ostaggi da liberare. I palestinesi rilasciati a Gaza o deportati attraverso il valico di #Raf - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, il sondaggio del Washington Post: “Il 61 degli ebrei Usa pensa che Israele stia commettendo crimini di guerra, per il 39% è colpevole di genocidio” - Una frattura senza precedenti: per il 39% degli ebrei USA l'operazione a Gaza è un genocidio. ilfattoquotidiano.it scrive
Gaza, sondaggio di Ghisleri: quanti italiani vogliono davvero lo Stato di Palestina - Una guerra che si combatte a migliaia di chilometri di distanza, ma che divide profondamente l’opinione pubblica italiana. Si legge su iltempo.it