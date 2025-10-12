Guardia il sindaco all’opposizione | Mancanza di onestà intellettuale e malafede

Fremondoweb.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Guardia Sanframondi, Raffaele Di Lonardo, approfitta di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, sventando sul nascere una possibile polemica sollevata dal consigliere di opposizione Morena Di Lonardo sulla questione fondi regionali per messa in sicurezza e ringraziamento rete . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

guardia il sindaco all8217opposizione mancanza di onest224 intellettuale e malafede

© Fremondoweb.com - Guardia, il sindaco all’opposizione: “Mancanza di onestà intellettuale e malafede”

In questa notizia si parla di: guardia - sindaco

Il sindaco incontra Stefano Di Vozzo, nuovo responsabile della Stazione navale della Guardia di Finanza

Il sindaco Trantino riceve il nuovo comandante della guardia di finanza Marco Filipponi

Anche il sindaco di Guardia contro l’Alto Calore, Ceniccola: “Battaglia tardiva dal sapore elettorale”

L’invettiva del sindaco: "Il circolo di CasaPound? . La città non sentirebbe proprio la sua mancanza" - "Sto continuando a seguire gli sviluppi della grave aggressione avvenuta venerdì sera davanti alla sede di CasaPound dopo, come ho potuto leggere, una serie di insulti razzisti". Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Guardia Sindaco All8217opposizione Mancanza