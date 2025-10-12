Gualtieri sul Tevere per raccogliere rifiuti | Il fiume di Roma sta rinascendo

In occasione del Tevere Day, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha partecipato anche quest'anno a una iniziativa dedicata alla tutela del fiume più iconico della città. L’evento, che punta alla pulizia dalle plastiche e dalle microplastiche inquinanti, ha visto il primo cittadino salire a bordo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

