Gualtieri sul Tevere per raccogliere rifiuti | Il fiume di Roma sta rinascendo
In occasione del Tevere Day, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha partecipato anche quest'anno a una iniziativa dedicata alla tutela del fiume più iconico della città. L’evento, che punta alla pulizia dalle plastiche e dalle microplastiche inquinanti, ha visto il primo cittadino salire a bordo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Gualtieri vuole il Tevere “balneabile” tra sei anni, furia associazioni
Bici sul Tevere, anche il municipio in pressing su Gualtieri: “È urgente il ripristino delle canaline”
Roma, Gualtieri: "Entro 5 anni potremo fare il bagno nel Tevere"
Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, su un’imbarcazione della Guardia di Finanza, ha navigato il Tevere in occasione della settima edizione di TEVERE DAY, dedicato alla pulizia del fiume dalle plastiche e dalle microplastiche inquinanti. #NoiconVoi - X Vai su X
Maurizio Veloccia. . Il Tevere torna protagonista! Con il Piano Strategico e Operativo del Tevere (PSO), presentato ieri all’Ara Pacis insieme al Sindaco Roberto Gualtieri, all’Assessora Sabrina Alfonsi e a tante realtà istituzionali, mettiamo al centro una nuova i - facebook.com Vai su Facebook
Tevere Roma, Gualtieri: «Investimenti per 50 milioni con 800 progetti su 75 chilometri di fiume» - I fondi da Pnrr, Giubileo e dal Campidoglio per realizzare oasi naturalistiche, percorsi archeologici e aree giochi ... Segnala roma.corriere.it
Barriere acchiappa plastica: in sei mesi raccolte 20 tonnellate di rifiuti - A disposizione anche mezzi "pelikan" in grado di raccogliere i rifiuti e monitorare la salubrità delle acque ... Si legge su romatoday.it