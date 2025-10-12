GTWC Europe | Porsche BMW e McLaren in festa nella finale di Barcellona
Porsche batte Mercedes e vince il titolo nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup a Barcellona per un solo punto. L’equipaggio n. 96 Rutronik Racing festeggia in Spagna a Barcellona dopo una lunghissima bagarre a distanza negli ultimi giri contro la Mercedes n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter. Sven MullerPatric NiederhauserAlessio Picariello hanno scavalcato a nove minuti dalla fine in classifica generale il terzetto composto da Matteo CairoliMaro EngelLucas Auer, leader della serie alla vigilia delll’ultima 3h dell’anno in terra spagnola. La Porsche, presente al settimo posto all’arrivo, ha dovuto scavalcare nelle tornate conclusive l’Aston Martin n. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: gtwc - europe
