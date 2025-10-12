Gruppo Lombardi Avellino Basket ko al DelMauro passa Brindisi

Si è giocato al PalaDelMauro l'anticipo della quinta giornata di campionato Serie A2 OldWildWest tra il Gruppo Lombardi Avellino Basket - Valtur Brindisi. A spuntarla è stata la formazione ospite, che ha violato il DelMauro con il punteggio di 59-82. Gara nella quale Avellino ha tirato male ai. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it