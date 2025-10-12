Grosso incendio a Ischia fiamme a Serrara Fontana vicino alle case | strada chiusa

Incendio a Serrara Fontana sull'isola di Ischia. I vigili del fuoco sul posto con gli elicotteri. Il prefetto convoca tavolo di emergenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Paura a Taranto, grosso incendio in periferia

Grosso incendio tra Ragalna e Biancavilla, evacuato un campo scout

Un grosso incendio di sterpi "minaccia" l'edificio: evacuato un centro di accoglienza

grosso incendio ischia fiammeIncendio sulle colline di Ischia, evacuate alcune abitazioni - Ancora fiamme ad Ischia dove nel tardo pomeriggio un incendio è divampato sul versante sud occidentale dell'isola. ansa.it scrive

grosso incendio ischia fiammeIncendio a Serrara Fontana, fiamme sulla collina del Ciglio - Un vasto incendio sta interessando la zona collinare che circonda il borgo del Ciglio, nel comune di Serrara Fontana, sull’isola d’Ischia. Riporta msn.com

