Grosseto sub morto alle Formiche | il corpo del 32enne recuperato a 60 metri di profondità
Dopo ore di ricerche da parte dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera si è spenta nel tardo pomeriggio di ieri, 11 ottobre 2025, la speranza di ritrovare vivo il sub disperso in mare la mttina di sabato nella zona delle Isole Formiche, al largo della Maremma grossetana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Grosseto: trovato morto sub disperso alle formiche
Frontale a Castiglione della Pescaia (Grosseto), un morto e tre feriti - facebook.com Vai su Facebook
Grosseto, trovato morto il sub disperso alle Formiche - La sede centrale dei vigili del fuoco di Grosseto è stata attivata per un sub disperso alle Formiche di ... msn.com scrive
Sub disperso alle Formiche, ritrovato il corpo - GROSSETO: I Vigili del Fuoco hanno individuato la salma a grande profondità: attivata la Guardia Costiera con le strumentazioni per il recupero ... Scrive toscanamedianews.it