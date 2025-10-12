Grosseto sub morto alle Formiche | il corpo del 32enne recuperato a 60 metri di profondità

Dopo ore di ricerche da parte dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera si è spenta nel tardo pomeriggio di ieri, 11 ottobre 2025, la speranza di ritrovare vivo il sub disperso in mare la mttina di sabato nella zona delle Isole Formiche, al largo della Maremma grossetana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

