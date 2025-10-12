Grigio e verde acido l’abbinamento colore originale da provare ora

Rigoroso e brillante allo stesso tempo. Nell’autunno 2025-2026 il grigio, nuance imprescindibile che a tratti sostituirà il nero, si abbina inaspettatamente con il verde acido, in un dialogo cromatico originale. Il primo regala struttura e compostezza, il secondo irradia energia e contemporaneità. Insieme creano una combinazione che aggiorna l’estetica minimalista con un tocco vibrante, perfetta per chi desidera un look urbano, deciso ma non eccessivo. Bally regala l’idea look del momento. Sulla passerella di Bally autunno inverno 2025-2026, il contrasto tra grigio e verde acido prende forma in un look dal fascino metropolitano. 🔗 Leggi su Amica.it

