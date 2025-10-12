Grifone Indiani sicuro | Dobbiamo contenerli

"Noi cercheremo di tenerli nella loro metà campo perchè vogliamo vincere. Se gli avversari saranno più bravi di noi allora.". Il tecnico Paolo Indiani parla del match-clou, sicuramente la gara più interessante dei nove gironi di serie D considerata anche la presenza della televisione della Lega Nazionale Dilettanti, che vede il Grosseto ospitare, inizio alle 15, allo "Zecchini" l’undici del Tau Altopascio allenato da Ivan Maraia: una gara, oltre che in campo fra due capoliste, fra due "fratelli" in panchina. "Noi abbiamo lavorato bene - prosegue mister Indiani - anche se questa settimana, forse, abbiamo qualche infortunato di troppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grifone, Indiani sicuro: "Dobbiamo contenerli"

In questa notizia si parla di: grifone - indiani

Su il sipario in piazza Dante. Stasera il Grifone si presenta. Indiani fiducioso: "Vedo impegno"

Grifone, riparte l’era Indiani: "Formazione già chiara"

Dopo la gara contro UniPomezia, la parola a Mister Paolo Indiani! #forzaGrifone - facebook.com Vai su Facebook

Grifone, Indiani sicuro: "Dobbiamo contenerli" - "Noi cercheremo di tenerli nella loro metà campo perchè vogliamo vincere. Lo riporta lanazione.it

Grifone, c’è già la verifica. Arriva il Montevarchi - Vestire la maglia di gregario, all’occorrenza, e non solo quella di capitano, umiltà e rispetto: questa è la ricetta con la quale mister Indiani prepara I suoi giocatori nell’affrontare l’avversario. Segnala lanazione.it